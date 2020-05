Xbox Series X: 'sorprese in arrivo' nel podcast di Reggie Fils-Aime con Phil Spencer

Nel corso della prossima puntata del nuovo podcast di Reggie Fils-Aime, l'ex dirigente di Nintendo ospiterà Phil Spencer e c'è già chi è pronto a giurare che il boss della divisione Xbox di Microsoft coglierà questa occasione per svelare delle sorprese su Xbox Series X.

Dopo aver tenuto a battesimo il podcast con un'intervista a Geoff Keighley, il celebre ex dirigente di Nintendo of America scambierà quattro chiacchiere con l'amico Phil Spencer durante lo show "Talking Games With Reggie & Harold" che sarà trasmesso dalle ore 18:00 italiane di domani, martedì 26 maggio.

Insieme a Fils-Aime e al fondatore del New York Videogame Critics Circle Harold Goldberg, il massimo rappresentante della divisione videoludica di Microsoft dovrebbe offrire ai fan delle console verdecrociate un valido motivo per seguire il podcast. Lo stesso Goldberg, nell'annunciare la partecipazione allo show di Spencer, anticipa sui social che il dirigente della casa di Redmond sfrutterà la vetrina mediatica dell'intervista con Reggie Fils-Aime per "rivelare una sorpresa" agli appassionati.

Nell'attesa di scoprire cosa bolle in pentola e di capire se questa importante sorpresa sarà o meno legata ai piani nextgen di Microsoft per il lancio a fine 2020 di Xbox Series X, vi lasciamo al retroscena legato ai TGA 2018 e ai mesi di trattative per riunire Layden, Spencer e Fils-Aime sul palco della kermesse videoludica presentata e curata da Keighley.