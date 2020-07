Xbox Series X e le sorprese dell'evento del 23 luglio: ne parla Phil Spencer

Dopo aver criticato il modello delle console con giochi esclusivi, Phil Spencer ha offerto delle importanti anticipazioni sulle sorprese che ci attendono all'evento sui giochi Xbox Series X del 23 luglio.

"Ieri ho trascorso l'intera giornata a passare in rassegna tutte le parti dello spettacolo che organizzeremo il 23 luglio", ha esordito il boss della divisione Xbox nella sua intervista a GamesIndustry.biz dove ha discusso delle sorprese che attendono gli spettatori di questo importante show digitale collegato alla Summer Game Fest.

Pur senza sbottonarsi e rivelare il nome di alcuni dei giochi che saranno mostrati all'evento, Spencer delinea la visione di Microsoft e precisa che "il mio ruolo è diverso ora. Posso sedermi e guardare il tutto con gli occhi di un consumatore. Una delle cose che mi colpisce davvero (degli Xbox Game Studios, ndr) è la diversità creativa del nostro portafoglio. Ovviamente sono un fan di Xbox, ma non voglio sentire discorsi come 'siamo una console piena di sparatutto?', oppure 'mostriamo Gears, Halo, Forza, e poi di nuovo Gears, Halo e Forza'?. Conosco tutti i meme che ci riguardano. Guardo però a cosa hanno costruito in questi anni i nostri team, le cose che mostreremo e i progetti che usciranno entro la fine di quest'anno sono davvero di alta qualità, con una grande diversificazione che comporta anche dei rischi creativi".

A detta di Phil Spencer, quindi, l'evento sui giochi Xbox del 23 luglio non si concentrerà solo sui "cavalli di battaglia" della casa di Redmond come Halo Infinite ma svelerà anche dei videogiochi originali e innovativi. Il riferimento di Spencer alla finestra temporale di fine 2020, oltretutto, sembrerebbe suggerire la volontà di Microsoft di focalizzare le attenzioni degli appassionati sui giochi che debutteranno sul mercato in coincidenza dell'uscita a fine anno di Xbox Series X e, stando ai rumor e ai sempre più frequenti leak, di Xbox Lockhart o Series S.