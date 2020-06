Xbox Series X: Spencer discute di prezzo, abbonamenti e 'supporto al giocatore'

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di BBC.com, Phil Spencer ha discusso della strategia seguita da Microsoft per offrire un valido "supporto al giocatore" nell'importante fase di transizione da Xbox One a Xbox Series X.

Partendo dalle considerazioni sull'attuale crisi che sta attraversando l'Occidente (ma non solo) per colpa dell'emergenza Coronavirus, il boss della divisione Xbox spiega che "sembra che stiamo entrando in un periodo di grande incertezza economica. La cosa su cui mi concentro maggiormente è l'ambiente macroeconomico, vediamo che tutto ciò sta già avendo un pesante impatto sulle persone mentre assistiamo all'aumento dei licenziamenti. È dura, e siamo un'attività che fonda il suo business sul tempo libero. Non siamo un requisito fondamentale, non vendiamo cibo e non offriamo beni di rifugio".

Il quesito posto da Spencer non è certo banale e si ripercuote sull'intera visione nextgen del colosso di Redmond, come spiega lo stesso dirigente proseguendo nel suo discorso e dichiarando che "vogliamo essere davvero sintonizzati su questo genere di discorsi mentre ci accingiamo a lanciare [Xbox Series X]. Quindi come possiamo proporla nel modo più economico possibile? Cosa possiamo fare per offrire agli acquirenti maggiori possibilità di scelta? Abbiamo un programma di abbonamento Xbox All Access che consente alle persone di acquistare la loro prossima console pagando un canone mensile. E se ora non è il momento di acquistare una nuova console, e rimani con la console che possiedi già, allora continueremo a supportarla".

A tal proposito, il capo della divisione Xbox chiarisce quindi che "la nostra strategia è incentrata sul giocatore, non sul dispositivo. Se questo non è l'anno in cui una famiglia vuole decidere di acquistare una nuova Xbox, va bene. La nostra strategia non ruota attorno al numero di Xbox che venderemo quest'anno. Ci concentriamo sulla fornitura di servizi come Xbox Game Pass. Con la retrocompatibilità diamo alle persone la possibilità di accedere a migliaia e migliaia di giochi, mentre con lo Smart Delivery chi passa alla nuova generazione vede evolversi il proprio catalogo".