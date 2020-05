Xbox Series X: Spencer fiducioso sul lancio a fine anno, aperta la pagina dei preordini

Durante l'ultimo podcast di Reggie Fils-Aime, Phil Spencer è intervenuto per parlare di Xbox Series X, ribadendo come Microsoft sia assolutamente fiduciosa riguardo al lancio a fine anno, nonostante le problematiche legate all'emergenza Coronavirus.

Il responsabile della divisione Xbox ribadisce ancora una volta come "Xbox Series X sia in linea per uscire a fine anno, come previsto", confermando effettivamente di aver dovuto gestire numerosi problemi pratici e logistici a causa del lockdown, tuttavia le problematiche sembrano essere risolte e Microsoft è fiduciosa riguardo la possibilità di avere un buon numero di unità pronte per il debutto.

Nel frattempo sul Microsoft Store è stata inaugurata la pagina dei preordini Xbox Series X con queste parole: "vi presentiamo Xbox Series X, la console più veloce e potente di sempre, progettata per una generazione di console che vede il giocatore al centro dell'attenzione. Disponibile per le festività 2020."

Al momento non è possibile preordinare la console ma gli interessati possono lasciare il proprio indirizzo email iscrivendosi alla newsletter così da essere tra i primi a venire a conoscenza dell'effettiva apertura dei preordini. Questa estate Microsoft svelerà il prezzo e la data di uscita di Xbox Series X, entrambi i fattori sono ancora avvolti nel mistero, restiamo in attesa di saperne di più.