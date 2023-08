Xbox Series X, Spencer suona la carica: grande ottimismo e tanti giochi nel 2023 e 2024

Contrariamente al suo omologo di Sony, Phil Spencer ha presenziato alla Gamescom 2023, per giunta con tanta voglia di chiacchierare. Il boss di Xbox ha rilasciato un bel po' di interviste, inclusa una al suo stesso blog, Xbox Wire.

Chiacchierando con Joe Skrebels, Editor-in-chief del blog istituzionale di casa Xbox, Phil Spencer ha tracciato la rotta verso un futuro che egli vede incredibilmente roseo. "Guardando avanti al resto del 2023 e al 2024, siamo molto fiduciosi - e abbiamo un sacco di giochi in arrivo. Quindi non solo Starfield e Forza Motorsport, che sono ovviamente i due programmati per l'autunno, ma anche il lancio immediato di Age of Empires IV: Anniversary Edition su console che abbiamo effettuato durante l'Opening Night Live. Sul booth ci sono anche Ara: History Untold e Towerborne, inoltre abbiamo giochi come Hellblade II e Avowed in arrivo".

Spencer ha fatto notare che l'utenza di Xbox sta finalmente raccogliendo i frutti delle numerose acquisizioni compiute negli ultimi cinque anni. "Siamo tornati - in termini di produzione, di sviluppo di videogiochi e di cadenza di pubblicazione". Dunque non solo l'attesissimo Starfield, che è praticamente dietro l'angolo, i giocatori possono guardare con ottimismo anche a grandi produzioni come Hellblade II di Ninja Theory e Avowed di Obsidian, entrambi fissati al 2024. A detta di Spencer, dovremmo cominciare ad abituarci all'uscita di almeno quattro first party Xbox ogni anno.