Xbox Series X: la splendida console a tema Perfect Dark si mostra in una fan art

Sin dal suo annuncio ufficiale in occasione dei The Game Awards 2019, Xbox Series X ha attirato l'attenzione degli appassionati grazie al design particolare che ben si presta alle edizioni limitate. Ad immaginarne una particolarmente bella è stato l'artista Xbox Pope, che ha realizzato un concept a tema Perfect Dark.

Questo talentuoso personaggio ha infatti creato una versione della console Microsoft interamente dedicata allo sparatutto uscito inizialmente su Nintendo 64 e solo di recente anche su Xbox 360. Nell'immagine pubblicata da Xbox Pope sul proprio account ufficiale Twitter possiamo vedere non solo la bellissima console blu con la X del logo Xbox di colore arancione e la silhouette della protagonista, ma anche il controller abbinato che riprende colori e disegni di Series X.

Visto l'interesse dei fan per questo genere di creazioni, è molto probabile che Microsoft possa cogliere la palla al balzo per realizzare numerose versioni alternative della console di prossima generazione in edizione limitata, così da far felici tutti i suoi appassionati. Dopotutto abbiamo già visto qualcosa di molto simile nel corso dell'attuale generazione, durante la quale sono stati creati numerosi controller ispirati alle principali esclusive Microsoft come quelli di Titanfall, Gears 5 e Sea of Thieves.