Xbox Series X: spunta in rete la prima immagine della presunta dashboard

Il noto insider Idle Sloth pubblica su Twitter la prima immagine (con tanto di video) dell'ipotetica dashboard di Xbox Series X, la console nextgen di Microsoft in arrivo a fine 2020.

Se Phil Spencer ha già in casa una Xbox Scarlett, d'altronde, le probabilità che il software dei dev kit di Xbox Series X comprenda una versione preliminare della Home della console non sono poi così remote, come sottolineano alcuni membri della community di Twitter che hanno risposto al doppio messaggio di Idle Sloth con la foto e il video della presunta dashboard di XSX. Tra i commentatori sui social prevale però lo scetticismo, soprattutto in funzione dell'ormai insostenibile numero di rumor e pseudo-leak diffusi in rete nel corso degli ultimi mesi da parte di fonti anonime non meglio specificate.

Anche per questo, come accaduto in passato vi esortiamo a prendere questo nuovo rumor per quello che è, ovvero un'indiscrezione non supportata da alcuna fonte ufficiale. Decisamente più interessanti (e di certo più veritiere) di questo ipotetico leak sono invece le considerazioni che i vertici di PlayFab, una nuova sussidiaria degli Xbox Game Studios specializzata nello sviluppo di tecnologie cloud, hanno voluto condividere in merito ai giochi retrocompabili per Xbox Series X con texture migliori grazie all'utilizzo di una IA Neurale.