Xbox Series X: SSD e BCPack, la rivoluzione next-gen in stile Microsoft

I dettagli condivisi di Microsoft sulla Xbox Velocity Architecture che animerà la nuova Xbox Series X ci permettono di analizzare le soluzioni tecnologiche scelte dal colosso di Redmond per enfatizzare le performance del potente SSD.

Al contrario di Sony infatti, che ha puntato tutto sulle capacità hardware del rivoluzionario SSD di PlayStation 5, Microsoft ha utilizzato un approccio misto che mescola le capacità hardware di Xbox Series X ad una nuova concezione di software. In particolare la complementarità dell'SSD e dell'algoritmo di decompressione chiamato BCPack consentiranno alla nuova console di Redmond di raggiungere prestazioni mai viste prima.

L'SSD NVMe personalizzato di Xbox Series X è infatti alle fondamenta di Xbox Velocity Architecture grazie alla sua capacità di consegnare 2.4 GB/s in flusso dati, surclassando di circa 40 volte il vecchio hard disk di Xbox One. La scelta di Microsoft è stata quella di garantire agli sviluppatori prestazioni stabili e costanti piuttosto che picchi di performance.

La vera rivoluzione risiede però nelle nuove tecniche di decompressione hardware: i pacchetti di dati e gli asset sono infatti compressi per minimizzare il tempo di download e ottimizzare lo spazio. Xbox Series X garantirà la piena compatibilità con gli standard della decompressione LZ ed affiancherà a questa l'algoritmo proprietario chiamato BCPack, studiato appositamente per le texture. Con questo tecnologia, assumendo un rapporto di compressione 2:1, Xbox Series X sarà in grado di consegnare un flusso dati di 4.8 GB/s

Queste due soluzioni, affiancate alle API DirectStorage e al SFS, consentiranno a Xbox Series X di raggiungere prestazioni effettive che superano le specifiche hardware, rendendo immediatamente disponibili in-game (in via potenziale) più di 100 GB di dati conservati nell'SSD. Non resta che attendere l'evento del 23 luglio dedicato a Xbox Game Studios per capire se l'approccio di Microsoft porterà i risultati sperati.