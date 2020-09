Xbox Series X: l'SSD esterno di Seagate costa oltre 200 dollari

In queste ore è trapelato in rete il prezzo di quello che è a tutti gli effetti il primo SSD esterno da 1 Terabyte annunciato per Xbox Series X, prodotto da Seagate e disponibile da novembre al prezzo di... 219,99 dollari.

Si tratta, è bene dirlo, di un prezzo in linea con le richieste di mercato per le unità SSD di questo tipo, tuttavia sono in molti ad essere rimasti stupiti dal costo, considerando che Xbox Series S costa 299 dollari, pur montando una unità SSD di capienza dimezzata (512 GB).

In passato sia Microsoft che Sony hanno fatto capire che le unità di espansione di memoria non saranno economiche e arriva ora una prima testimonianza in tal senso per quanto riguarda l'universo Microsoft. Xbox Series X sarà equipaggiata con un SSD custom da 1TB mentre PlayStation 5 monterà una unità da 825 GB che potrebbe riservare 650/700 GB di spazio libero secondo alcuni rumor mai confermato.

Come detto, Xbox Series S presenta invece un SSD da 512 GB proprio per contenere i costi, tuttavia lo spazio rischia di essere sufficiente solamente per installare pochi giochi, considerando le dimensioni sempre più importanti di alcuni titoli, pensiamo ad esempio alla combo Call of Duty Warzone e Modern Warfare, due titoli che insieme pesano oltre 200 GB.