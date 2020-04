Xbox Series X: SSD e ray tracing saranno rivoluzionari secondo alcuni sviluppatori

Un articolo pubblicato sulle pagine di Windows Central ha messo insieme le opinioni di alcuni celebri sviluppatori sui benefici della next-gen ed in particolare sulle caratteristiche della nuova Xbox Series X.

Tra coloro i quali hanno già sperimentato le potenzialità dei dev kit di Xbox Series X, le caratteristiche più apprezzate sono senza ombra di dubbio l'implementazione di un SSD e del Ray Tracing. Stando alle parole di Mike Rayner, Technical Director di The Coalition "Ci si aspettano balzi generazionali della CPU e della GPU con ogni nuova console. Xbox Series X offre ancora di più. Uno dei miglioramenti più entusiasmanti che supera di gran lunga le aspettative è il miglioramento deglio I/O di Xbox Series X. Nella generazione attuale, con l'aumentare della fedeltà e delle dimensioni dei nostri mondi, abbiamo visto tempi di download e installazioni crescere e moltiplicarsi le richieste I/O in runtime....Xbox è stata progettata in maniera olistica per affrontare questa sfida. Con Series X abbiamo ridotto i tempi di caricamento di 4 volte senza alcuna modifica del codice di gioco. Con le nuove API DirectStorage e la decompressione hardware possiamo migliorare ulteriormente le prestazioni I/O e ridurre il sovraccarico della CPU....Xbox Series X è un punto di svolta per il modo in cui pensiamo allo streaming e allo sviluppo dei dettagli visivi".

Anche i ragazzi di Hinterland Games, autori di The Long Dark, hanno offerto la loro opinione: "La cosa più interessante è stata l'aggiunta di un SSD e dell'hardware personalizzato che lo circonda. Questo consentirà non solo caricamenti più veloci ma renderà più semplice il lavoro con grandi set di dati. Anche l'aggiunta del Ray Tracing è super eccitante, ma è il modo in cui potrà essere utilizzato al di là degli aspetti grafici che consentirà i maggiori cambiamenti".

Insomma, l'avvento della next-gen offre punti di svolta davvero notevoli stando alle parole degli sviluppatori. Intanto continuano i rumor sull'evento di presentazione di Xbox Series X e della presunta sorella minore Xbox Series S.