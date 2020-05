Xbox Series X: per lo Star Wars Day un fan immagina la console a tema

Sono sempre più numerosi gli artisti che hanno apprezzato il design di Xbox Series X al punto da immaginare le sue possibili edizioni limitate ispirate a qualsiasi cosa e, in occasione dello Star Wars Day, non poteva che arrivare una fan art della console a tema Guerre Stellari.

Come potete ben vedere nell'immagine in calce alla notizia, l'artista che ha realizzato questa versione personalizzata della console Microsoft sostituisce la classica luce verde con una di colore rosso e applica su tutta la superficie della macchina una texture tridimensionale che riprende quella della Morte Nera, la micidiale arma dell'Impero. Ovviamente ad accompagnare la splendida console troviamo un controller a tema, il quale non è stato però ideato dall'artista ma dalla stessa Microsoft: i più attenti ricorderanno infatti che si tratta del bellissimo pad di Xbox One a tema Star Wars: Jedi Fallen Order, arrivato sul mercato in concomitanza con il titolo targato Respawn Entertainment, ma con i tasti leggermente modificati per riprendere le modifiche apportare al controller di Series X.

Prima di lasciarvi all'immagine della console, non possiamo che invitarvi a dare un'occhiata anche all'Xbox Series X a tema Diablo IV realizzata da XboxPope.