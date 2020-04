Xbox Series X: Stillwell di Microsoft discute della sfida a PS5 e della strategia di Sony

Scambiando quattro chiacchiere con i curatori del podcast Dealer-Gaming, Bill Stillwell del team di Microsoft Mixed Reality ha discusso della strategia comunicativa di Sony in tema di nextgen e del confronto tra la potenza e le specifiche di PS5 e Xbox Series X.

Nel fornire il suo giudizio sulla sfida a distanza che coinvolgerà PS5 e Xbox Series X, l'ex dirigente della divisione Xbox e attuale supervisore del Microsoft Cognition Team è partito dall'analisi della conferenza di presentazione di Sony sulle specifiche tecniche di PlayStation 5 per affermare che "penso che quello che hai visto (l'evento per il reveal delle specifiche di PS5 con Mark Cerny, ndr) sia stato lo sfortunato sottoprodotto di un discorso pensato in origine per la GDC ma che poi si è trasformato in un evento di marketing".

Sempre a proposito della presentazione con Cerny, e della battaglia commerciale tra PS5 e Xbox Series X, Stillwell ha aggiunto che "Ho sempre adorato le presentazioni e i discorsi di Sony, penso che abbiano svelato una tecnologia interessante. Personalmente, però, credo che abbiamo una console migliore, non siamo preoccupati della narrazione sulla potenza".

Ricordiamo a chi ci segue che PlayStation 5 e Xbox Series X saranno disponibili a partire dalla fine del 2020: entrambe le console nextgen non hanno ancora un prezzo di lancio ufficiale.