Xbox Series X: nuovo stock disponibile ora su Microsoft Store con spedizione gratis

Microsoft Store sembra aver effettuato un restock di Xbox Series X a inizio marzo, nel momento in cui scriviamo la console next-gen è disponibile per l'acquisto al prezzo di 499.99 euro mentre la Limited Edition dedicata ad Halo Infinite è sold-out da tempo e non può essere acquistata.

Xbox Series X costa 499.99 euro (link non tracciato), Microsoft Store non presenta bundle o altre offerte, tuttavia è possibile aggiungere all'acquisto un secondo controller wireless a partire da 59.99 euro (vari colori disponibili) il controller Elite Serie 2 in offerta a 168 euro, le cuffie wireless Xbox a 99.99 euro e altri accessori. La spedizione è gratis, dunque non ci sono spese di consegna da pagare.

Nel momento in cui scriviamo, come detto, la console è disponibile ed è possibile finalizzare l'acquisto senza particolari problemi, come sempre in questi casi il sold-out potrebbe registrarsi da un momento all'altro e dunque se siete interessati vi consigliamo di procedere quanto prima con l'acquisto.

I drop di Xbox Series X sono piuttosto rari e non sappiamo quando altre console torneranno disponibili, si tratta di una buona occasione per acquistare Xbox Series X direttamente sullo store ufficiale Microsoft, con tutti i vantaggi che ne conseguono, tra cui possibilità di reso e assistenza.