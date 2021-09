Xbox Series X: nuovo stock oggi pomeriggio sul Microsoft Store, ecco l'orario

Con una storia comparsa sul profilo Instagram ufficiale di Xbox Italia, Microsoft ha annunciato che oggi torneranno disponibili le console Xbox Series X, a partire dalle 19:00 di martedì 7 settembre un nuovo stock verrà messo in vendita sul Microsoft Store.

Non sappiamo quante unità saranno disponibili ma la stessa Microsoft parla di scorte limitate, dunque vi consigliamo di tenere d'occhio il Microsoft Store italiano a partire dall'orario indicato (se non da qualche minuto prima) per essere tra i primi ad avere la possibilità di acquistare la Xbox Series X in questo nuovo e inaspettato drop.

Il restock dovrebbe riguardare presumibilmente solamente il modello base e non la ricercatissima Xbox Series X Halo Edition in arrivo a novembre, sold-out ormai da diversi giorni. Sul Microsoft Store potete acquistare anche la piccola Xbox Series S a 289 euro, dieci euro in meno rispetto al prezzo di listino normalmente fissato a 299 euro, la console è disponibile e pronta per la spedizione rapida.

Se siete alla ricerca di una nuova Xbox potete prendere in considerazione l'abbonamento Xbox All Access da GameStop a partire da 24.99 euro al mese potrete acquistare la console (Xbox Series S o Xbox Series X) e l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, pagando comodamente in 24 rate mensili.