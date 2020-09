Xbox Series X: Storage Expansion Card e Xbox Velocity Architecture, ecco tutti i dettagli

Dopo aver distribuito i primi modelli di Xbox Series X per la stampa specializzata, Microsoft torna a parlare dell'Xbox Velocity Architecture e delle schede di espansione personalizzate da Seagate che accompagneranno la console next-gen.

In una lunga intervista su Xbox Wire, Jason Ronald ha fornito alcuni dettagli sulle possibilità di espansione della memoria di Xbox Series X e sul funzionamento di Xbox Velocity Architecture con i dischi esterni USB 3.1 e con le nuove Storage Expansion Card di Seagate. L'ingegnere capo ha ancora una volta sottolineato come l'innovativa architettura I/O sia il vero cuore pulsante della console di Microsoft, grazie all'SSD NVMe e alla compatibilità con diversi sistemi di archiviazione esterna.

Tuttavia solo le Storage Expansion Card saranno pienamente in grado di supportare tutti i vantaggi di Xbox Velocity Architecture, in particolare per i giochi ottimizzati per la prossima generazione. I dispositivi esterni USB 3.1 potranno comunque essere utilizzati per giocare ai titoli originali per Xbox One e più in generale a tutti quelli retrocompatibili e supporteranno il Quick Resume, senza tuttavia raggiungere le massime velocità di trasferimento concesse da Xbox Series X.

L'ingegnere ha poi concluso rimarcando le stesse possibilità anche per la sorella minore Xbox Series S che sarà a sua volta compatibile con le nuove card di Seagate. Sempre oggi Microsoft ha svelato il prezzo delle Seagate Game Drive da 1 TB che costeranno ben 219 dollari.