Xbox Series X: uno strano rumor parla della compatibilità con Steam ed Epic Games Store

Il vortice di rumor e leak che riguarda la next-gen acquista potenza giorno dopo giorno. Nell'oceano di voci, una delle più interessanti riguarda Xbox Series X ed in particolare la possibilità di utilizzare applicazioni esterne con la nuova console di Microsoft.

Nei forum frequentati dai fan e dagli addetti ai lavori sta prendendo piede l'ipotesi che la prossima Xbox Series X includa una modalità chiamata "Windows Mode" che consentirebbe l'utilizzo di alcune applicazioni compatibili con Windows 10 direttamente dalla console. Tra queste app ci sarebbero anche Steam ed Epic Games Store, il che dovrebbe consentire di lanciare i giochi per PC direttamente dall'ultima fatica della casa di Redmond. Allo stesso modo, si ipotizza che Xbox Series X possa alternare le due modalità, non si capisce bene come, passando istantaneamente da Xbox a Windows Mode. La voce, a dire il vero non del tutto nuova, sembra inverosimile: benché questa prospettiva sia allettante per i giocatori, in questo modo verrebbero meno i confini tra console e PC e Microsoft rischierebbe di intaccare il buon lavoro fatto con la sua piattaforma Xbox Game Pass, penalizzando al contempo il proprio Store.



Tornando alle cose serie, un modello 3D ha permesso di osservare la nuova Xbox Series X da diverse angolazioni. Digital Foundry ha poi analizzato le immagini del processore della nuova console di Microsoft, fornendo alcuni spunti interessanti.