Xbox Series X: sarà questo il suono di accensione della console?

Nel nuovo filmato condiviso da Microsoft per anticipare le sorprese dell'evento Inside Xbox, la casa di Redmond potrebbe aver "nascosto in bella vista" il motivo e l'intera sequenza che accompagnerà l'accensione di Xbox Series X.

Una volta recuperato l'ultimo video pubblicato da Microsoft sul canale YouTube di Xbox, basta infatti attivare i sottotitoli "ufficiali" in inglese (ossia quelli non generati dalla piattaforma come avviene per le traduzioni automatiche) per veder apparire l'inequivocabile scritta "New Xbox Sound".

A voler dar retta agli stessi autori del filmato in questione, la scena immortalata potrebbe perciò rappresentare la sequenza introduttiva che tutti i giocatori di Xbox Series X osserveranno all'accensione della console nextgen di Microsoft: l'anticipazione svelerebbe persino il suono di boot, una melodia che, a detta della community di ResetEra, ricorderebbe il motivo di accensione del sistema operativo Windows 98.

Nel lasciare a voi ogni commento o giudizio ulteriore a questa teoria, vi ricordiamo che il primo degli eventi mensili su Xbox Series X si terrà il 7 maggio con l'Inside Xbox dedicato ai videogiochi nextgen di terze parti, con reveal, filmati dimostrativi e presentazioni che comprenderanno il primo video gameplay di Assassin's Creed Valhalla.