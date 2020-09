Xbox Series X: svelata la confezione della console

Dopo l'annuncio della data di uscita e del prezzo di Xbox Series X, i principali rivenditori internazionali si stanno organizzando per l'apertura dei preordini, al via il prossimo 22 settembre online e nei negozi fisici.

Il rivenditore canadese La Source ha già aperto la pagina dei preordini, svelando al tempo stesso anche l'artwork della confezione di Xbox Series X. Una confezione che gioca sui toni del nero e del verde (accostamento che ha caratterizzato la comunicazione di Series X in questi anni), da notare la scelta di non mostrare interamente la console nella parte frontale, lasciando spazio alla parte superiore con la sua vistosa griglia. Bene in evidenza invece i loghi Xbox e Series X. Lo stesso retailer ha poi condiviso anche una immagine della parte posteriore della console, fino ad oggi mai mostrata in nessuna immagine ufficiale.

Xbox Series X sarà disponibile dal 10 novembre in Europa al prezzo di 499 euro, lo stesso giorno anche Xbox Series S raggiungerà gli scaffali dei negozi, al prezzo di 299 euro. Negli Stati Uniti entrambe le console possono essere acquistate in abbonamento tramite il programma Xbox All Access, non ancora disponibile però in Italia.