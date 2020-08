Xbox Series X: svelati nuovi dettagli sull'architettura della console, ecco le immagini

Oggi durante il panel dedicato a Xbox Series X in programma all'Hot Chips 2020, Microsoft descriverà nel dettaglio la nuova architettura sviluppata per la sua console next-gen. Tuttavia alcune anticipazioni sono già disponibili grazie alle nuove immagini pubblicate.

Mentre la maggior parte delle informazioni su Xbox Series X erano già note, le nuove diapositive consentono di dare un primo sguardo concreto al design dell'architettura e alle sue dimensioni. Se infatti eravamo a conoscenza della CPU AMD Zen 2 da 8 core e 16 thread, le dimensioni del chip grafico lasciano a bocca aperta. L'intero chip misura 360,4 mm quadrati per 15,3 miliardi di transistor e facendo una rapida analisi dell'immagine la GPU da 52 CU occupa il 47,5% dell'intero die. Nelle slide viene anche trattato il tema delle difficoltà sul ridimensionamento del chip rispetto ai problemi con la legge di Moore. Sebbene infatti le dimensioni totali del chip siano il linea con quelle delle ultime console di Microsoft, il numero di transistor duplicati hanno portato ad un costo dello stampo decisamente più alto.

Microsoft fornisce poi ulteriori dettagli sulla Velocity Architecture che utilizza SSD a basso costo invece di aumentare la memoria di sistema. Questa particolare scelta porterà un enorme vantaggio in termini di tempi di caricamento mantenendo i costi più bassi. In combinazione con il Sampler Feedback Streaming l'hardware sarà in grado di migliorare notevolmente le prestazioni senza pesare sulla RAM.

In attesa della conferenza di stanotte, vi ricordiamo che sono emerse nuove immagini di Xbox Series X scattate durante l'evento XPERION.