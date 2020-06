Xbox Series X: gli sviluppatori compenseranno l'eventuale svantaggio tra gli SSD

Il confronto tra Xbox Series X e PlayStation 5 è un tema centrale per tutti i fan della next-gen. In un recente podcast William Stillwell di Microsoft si è detto sicuro che gli sviluppatori saranno in grado di sfruttare l'SSD della nuova console nel migliore dei modi.

Invitato a discutere dell'argomento nel podcast di Iron Lords, William Stillwell, attuale direttore del programma Mixed Reality di Microsoft ed ex responsabile della retrocompatibilità di Xbox One e di XCloud, ha espresso le sue opinioni sulla tecnologia SSD di PlayStation 5 e di quanto questa possa essere più veloce rispetto alla soluzione adottata da Xbox Series X.



Stillwell, precisando di parlare a nome suo, ha dichiarato: "Voglio dire due cose. Uno, capisco che è un fattore di marketing ed è un fattore determinante, credo di aver già detto precedentemente di essere davvero impressionato da quello che hanno fatto con l'architettura di PS5 e penso che saranno in grado di fare cose eccezionali. Tuttavia non credo che sia molto differente da quello che si potrà realizzare su Xbox Series X, sono molto fiducioso nel team. Dirò anche che mi riservo il diritto di svegliarmi più intelligente domani e se qualcuno mi provasse che sto sbagliando allora impareremo. L'unica cosa di cui sono sicuro è quella di non sottovalutare mai la capacità degli sviluppatori di trarre vantaggio da qualcosa o di aggirarlo, ma questo è valido da entrambe le parti".

Insomma per il responsabile di Microsoft Mixed Reality gli sviluppatori giocheranno un ruolo fondamentale persino rispetto all'hardware delle singole console. In attesa di vedere i giochi first party all'opera su Xbox Series X, Twitch ha pubblicizzato la data del nuovo evento di PlayStation 5.