Xbox Series X: telecomando con licenza ufficiale avvistato su Amazon

A quanto pare, anche Xbox Series X, come PlayStation 5, potrà essere accoppiata con un telecomando fin dal lancio. A rivelarcelo non è stata Microsoft, bensì un'inserzione apparsa tra le pagine di Amazon UK.

Purtroppo non sono disponibili fotografie dell'accessorio, in compenso però è possibile carpire un bel po' di informazioni. Tanto per cominciare, sappiamo che costerà 24,99 euro e che sarà compatibile non solo con la console di prossima generazione, ma anche con Xbox One. A produrlo, in ogni caso, non è Microsoft, bensì PDP con licenza ufficiale Xbox. L'oggetto sarà caratterizzato "dal tipico design dei telecomandi", offrirà i tasti classici di Xbox (assieme a Play, Pausa, Salta avanti/indietro, Volume) e sarà dotato di pulsanti retroilluminati sensibili al movimento.

Nell'attesa di vedere qualche fotografia del telecomando, ricordiamo che Xbox Series X e Xbox Series S verranno lanciate sul mercato il prossimo 10 novembre, rispettivamente a 499,99 euro e 299,99 euro. Tra gli altri accessori già confermati figura la Storage Expansion Card da 1TB, che al prezzo di 259,99 euro permetterà di espandere la memoria per immagazzinare i giochi mantenendo il pieno supporto alla Xbox Velocity Architecture.