Xbox Series X e The Initiative: armi, gadget e sistemi di sorveglianza nel nuovo gioco

Tra le new entry nella famiglia dei team interni Microsoft al lavoro su Xbox Series X, The Initiative è attualmente impegnata in un misterioso progetto non annunciato.

La notizia era stata già resa nota nell'autunno dello scorso anno, quando la software house accennava ad un progetto follemente ambizioso per The Initiative. Da allora, non si sono ancora appresi nuovi dettagli ufficiali, ma qualche piccolo indizio potrebbe essere trapelato tramite un curriculum vitae.

Dalle pagine dell'account LikendIn di Christopher NG, Technical Designer, apprendiamo infatti che quest'ultimo è stato impegnato presso la software house nel periodo compreso tra luglio 2019 e febbraio 2020. Nel descrivere questa fase della sua vita professionale, Christopher NG cita espressamente un "progetto non annnuciato", per il quale avrebbe provveduto al design di varie "armi, gadget, e un sistema di videocamere di sorveglianza". Il Technical Designer avrebbe inoltre seguito la creazione di diversi oggetti interattivi nell'ambito del gameplay, tra i quali vengono citati porte, elementi distruttibili, detonatori e molto altro. Infine, Christopher NG sottolinea di aver esercitato le proprie competenze nell'ambito dell'Unreal Engine 4, che potrebbe dunque rappresentare il motore selezionato da The Initiative per animare il nuovo gioco.



Un quadro interessante, che potrebbe forse suggerire una produzione di genere stealth, ma gli elementi per ipotesi concrete non sono ancora molto. Si vocifera tuttavia che siano presto in arrivo nuovi annunci da parte di Microsoft: che il nuovo gioco di The Initiative sia tra questi?