Xbox Series X e The Initiative: concept art di Eric Persson entusiasmano il pubblico

Parte della famiglia degli Xbox Game Studios, The Initiative è ormai da diversi mesi al centro di molti interrogativi della community Microsoft, curiosa di apprendere l'identità e la natura del misterioso progetto su cui è al lavoro il team di sviluppo.

A inizio 2020, diverse speculazioni guardavano in direzione di un possibile ritorno di Perfect Dark, ipotesi suggerita da dettagli diffusi all'interno delle descrizioni di alcune posizioni lavorative aperto presso la software house. Le speranze di molti appassionati vedevano come realistica la prospettiva di una presenza di The Initiative all'evento Xbox Games Showcase tenutosi il 23 luglio, ma purtroppo tali aspettative non hanno trovato infine conferma.

Ora, il pubblico è tornato a interrogarsi sulla natura delle attività del team, incuriosito da alcune intriganti concept art diffusesi in rete. Visibili in allegato ai Tweet che trovate in calce a questa news, le immagini sono state pubblicate sulla piattaforma Art Station da Eric Persson, attualmente in forze presso The Initiative come Associate Art Director. Descritte dall'autore come parte di un progetto personale, queste ultime non hanno comunque mancato di stuzzicare la fantasia dei videogiocatori, che ora si domandano se non possano invece rappresentare un indizio sul titolo in sviluppo presso la software house verdecrociata. Al momento pare un'eventualità piuttosto improbabile, ma nulla impedisce di viaggiare con la fantasia: cosa ve ne pare delle concept art create da Persson?