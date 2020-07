Xbox Series X: The Initiative sarà all'evento di luglio sui giochi nextgen?

Sulla scorta delle indiscrezioni raccolte dal giornalista Andy Robinson, i vertici della divisione Xbox di Microsoft sarebbero intenzionati a presentare ufficialmente il progetto di The Initiative nel corso dell'evento di luglio sui giochi Xbox Series X.

Nel linkare sui social il suo ultimo articolo che riassume tutti i leak emersi in rete sullo show digitale che la casa di Redmond organizzerà a luglio, il redattore di VideoGamesChronicle non ha utilizzato giri di parole per riferire che "mi è stato detto che The Initiative, il nuovo team degli Xbox Game Studios, presenterà il suo primo videogioco durante l'evento Xbox di luglio".

In questi mesi, il team di sviluppo di The Initiative si è ampliato in maniera sensibile ed ha accolto diverse personalità dell'industria dell'intrattenimento digitale, per ultima l'ex Naughty Dog Sylvia Chambers in qualità di Character Animator.

All'esclusiva PC Windows 10 e Xbox (supponiamo crossgen per Xbox One e Xbox Series X) attualmente in cantiere presso The Initiative tanno lavorando anche ex programmatori, autori, designer e dirigenti provenienti da realtà videoludiche di caratura internazionale come Sony Interactive Entertainment, CD Projekt RED, Square Enix, Rockstar Games, Insomniac Games, EA e Sony Santa Monica. A testimonianza della curiosità e delle attese suscitate da questo titolo, nel febbraio di quest'anno Phil Spencer ha provato il gioco The Initiative e ne è rimasto particolarmente colpito, pur senza svelare ulteriori dettagli sul setting narrativo o sul gameplay.