Xbox Series X: Thurrott analizza la strana porta rettangolare e il pannello rimovibile

Il sito Thurrott, da sempre ritenuto molto affidabile per quanto riguarda le informazioni su Microsoft, è tornato a parlare delle recenti immagini di Xbox Series X, soffermandosi in particolare sulla strana porta rettangolare al centro della console.

Proprio Thurrott aveva pubblicato, appena qualche settimana fa, un disegno dettagliato del retro della nuova console di Microsoft. Lo stesso autore, Brad Sams, dopo aver confermato l'autenticità delle immagini trapelate su NeoGAF grazie all'utente Curry Panda, ha parlato della disposizione e dall'utilità delle porte di Xbox Series X. In particolare, secondo Sams, la larga porta rettangolare che compare tra le due griglie di aerazione sarebbe destinata ad utilizzi di diagnostica e debug e non dovrebbe quindi essere presente nella versione finale della console. Durante la giornata sono emerse molte speculazioni sull'utilità di tale porta e qualche utente ha azzardato che potesse essere usata per l'inserimento di memorie SSD.

Allo stesso modo, sempre secondo l'autore, la fessura posta nella parte superiore di Xbox Series X sembrerebbe definire un pannello rimovibile, eventualità che quasi sicuramente verrà eliminata dalla versione finale della console. Insomma, per Brad Sams le immagini fanno riferimento ad un prototipo autentico ma probabilmente datato della console. Non rimane che attendere il reveal definitivo per averne conferma.