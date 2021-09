Xbox Series X sarà al Tokyo Game Show con Hellblade 2 e Avowed? Nulla di certo per ora

Microsoft sarà al Tokyo Game Show 2021 di fine settembre, la compagnia ha confermato che Xbox avrà un ruolo centrale all'evento e sono in programma anche annunci e sorprese per la community giapponese, e non solo. Ma cosa possiamo aspettarci?

Secondo Klobrille è difficile fare supposizioni certe dal momento che gli Xbox Game Studios sono al lavoro su molti titoli, secondo il suo parere però ci sono buone probabilità di vedere Senua's Saga Hellblade 2, Perfect Dark, Redfall di Arkane e Avowed di Obsidian, ma si tratta come detto solamente di ipotesi dello stesso insider, che a tal proposito non ha raccolto rumor o testimonianze in merito.

Microsoft dal canto suo ha annunciato "annunci e sorprese" facendo intuire come non mancheranno le novità alla fiera giapponese. L'evento Xbox al TGS è in programma per il 30 settembre alle 11:00, la compagnia come detto ha sottolineato la presenza di novità e contenuti esclusivi da annunciare, una dichiarazione che ha certamente sollecitato la curiosità della community.

Come sappiamo gli studi interni di Xbox hanno molti progetti diversi tra loro in fase di sviluppo e sicuramente ci sono ancora altri titoli da annunciare, difficile però fare una previsione certa su cosa potrebbe essere mostrato ad una fiera come il Tokyo Game Show, negli ultimi anni poco aperta ai gusti del pubblico occidentale e sempre più concentrata su titoli per l'utenza locale.