Xbox Series X torna disponibile su Amazon Italia, ma le scorte sono già finite

Nella giornata di martedì 9 febbraio, su Amazon Italia Xbox Series X è tornata disponibile con nuove scorte, ma solo per pochi minuti. Sulle pagine del colosso dell'ecommerce, infatti, tutti i rivenditori della console next gen di Microsoft dichiarano il sold-out.

Nella tarda mattinata del 9 febbraio, sui lidi di Amazon sono giunte infatti delle nuove unità di hardware della casa di Redmond con un rifornimento delle scorte che, però, è andato letteralmente a ruba. Nel giro di pochi minuti, tutte le Xbox Series X e Series S rese disponibili su Amazon Italia sono state acquistate, determinando l'ennesimo sold-out e, con esso, la frustrazione di chi non riesce ancora a portarsi a casa una delle nuove macchine videoludiche di Microsoft, similarmente a quanto avvenuto di recente con il nuovo sold-out su Amazon di PlayStation 5.

Come di consueto, monitoreremo la situazione per fornirvi tutte le informazioni sull'arrivo delle nuove scorte di Xbox Series X, come pure di Xbox Series S, PlayStation 5 e delle ultime GPU. Il tutto, nella speranza che i produttori di hardware videoludico riescano al più presto a soddisfare l'enorme domanda proveniente dagli appassionati... e che le autorità competenti sappiano arginare quanto prima l'odioso fenomeno degli scalper di PS5 e Xbox Series X.