Xbox Series X torna disponibile su Amazon ma è sold-out, oggi anche su Microsoft Store?

Questa mattina Xbox Series X è tornata disponibile su Amazon Italia per pochissimi minuti, la console è andata sold-out molto rapidamente e nel momento in cui scriviamo non è più in vendita. Ma non disperate perchè Xbox Series X potrebbe tornare presto disponibile sul Microsoft Store italiano.

In passato è capitato che nuovi stock siano stati messi in vendita lo stesso giorno sia su Amazon Italia che sul Microsoft Store, il nostro consiglio è dunque quello di tenere d'occhio l'eCommerce ufficiale di Microsoft nella giornata odierna con la speranza che nuove console Xbox Series X siano messe in vendita al pubblico. Generalmente lo store si aggiorna nel tardo pomeriggio, tra le 17:00 e le 20:00 (le 19:00 è l'orario più probabile) dunque ricordatevi di visitare la pagina in quella fascia oraria per provare ad essere tra i primi possibili acquirenti delle nuove scorte.

Se Xbox Series X è andata sold-out su Amazon, Xbox Series S è in vendita a 289 euro e nel momento in cui scriviamo risulta disponibile per l'acquisto con spedizione rapida entro la fine della settimana. Xbox Series X mancava dagli scaffali virtuali dei rivenditori ormai da molte settimane, la primavera non ha portato molti rifornimenti, speriamo che la situazione possa sbloccarsi nel corso dell'estate.