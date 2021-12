Xbox Series X nuove scorte da Euronics il 3 dicembre ma è già sold-out - Aggiornata

Aggiornamento: Xbox Series X è già andata sold-out sul sito di Euronics, nel momento in cui scriviamo la console non è più disponibile per l'acquisto e non sappiamo quando tornerà in vendita, vi aggiorneremo tempestivamente in caso di ulteriori re-stock di Xbox Series X.

Potete comprare Xbox Series X sul sito di Euronics (link non tracciato), nel momento in cui scriviamo la console è disponibile e può essere aggiunta al carrello, non si segnalano problemi in fase di completamento dell'acquisto ma come già accaduto in passato ricordatevi che il prodotto potrebbe andare sold-out rapidamente, magari nel momento stesso in cui state completando la procedura.

Non si tratta di un bundle e dunque non ci sono giochi o altri accessori inclusi se non quelli contenuti normalmente nella confezione base: console Xbox Series X, un controller wireless di colore nero, cavo HDMI e cavo di alimentazione, giochi, secondo controller e abbonamenti Game Pass o Gold non inclusi.



Da tempo Xbox Series X non si affacciava negli store italiani, Euronics offre oggi la possibilità di acquistare la console Microsoft in uno dei rari drop delle ultime settimane, non sappiamo se ci saranno altre occasioni di acquisto prima di Natale, se siete interessati dunque affrettatevi prima che sia troppo tardi.