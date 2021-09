Xbox Series X torna in vendita da MediaWorld: data e orario della disponibilità

Non solo PlayStation 5: la nota catena MediaWorld ha annunciato che molto presto metterà in vendita un nuovo stock di Xbox Series X. Prendete nota!

Xbox Series X tornerà disponibile all'acquisto intorno alle ore 15:00 di mercoledì 22 settembre. Non sappiamo quante unità verranno messe in vendita, pertanto se siete interessati all'acquisto della console next-gen (venduta al prezzo di 499,99 euro) vi consigliamo di non arrivare tardi all'appuntamento e di farvi trovare pronti.

La vendita verrà effettuata sul sito games.mediaworld.it, sul quale è richiesta la registrazione. Potete già farla adesso, in modo da arrivare preparati al fatidico giorno. Tenete anche presente che è necessario avere un carta di credito oppure un account PayPal attivi e aver inserito tutti i dati correttamente. Verificate fin da subito le impostazioni, le console potrebbero andare a ruba rapidamente e di conseguenza potreste avere poco tempo a disposizione per operazioni di questo tipo quando verrà il momento.

Già che ci siamo, vi ricordiamo pure che PlayStation 5 sarà venduta il 20 e il 21 settembre: il primo giorno sarà dedicato all'edizione regolare, il secondo alla Digital Edition.