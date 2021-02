Xbox Series X torna in vendita da Mediaworld ma è sold-out in pochi minuti - Aggiornata

A sorpresa, Xbox Series X è ora in vendita da Mediaworld, sul sito della catena è possibile acquistare la console Microsoft al prezzo di 499 euro con disponibilità immediata, spese di spedizione escluse.

Questo il link per comprare Xbox Series X da Mediaworld, affrettatevi perchè le scorte potrebbero andare esaurito nel giro di pochissimi minuti. Mediaworld ha anche aggiunto alcune clausole che vi invitiamo a leggere prima di procedere con l'acquisto:

Il tuo ordine è una proposta d’acquisto

La presa in carico ordine non costituisce accettazione di tale proposta: MediaWorld conferma solamente di aver ricevuto l'ordine e di averlo sottoposto a processo di verifica dei dati, la disponibilità dei prodotti richiesti dal Cliente e del pagamento secondo la modalità che avrai scelto

L’assegnazione dei prodotti avverrà seguendo l’ordine di arrivo delle proposte d’acquisto e fino ad esaurimento delle scorte

Il contratto di vendita tra te e MediaWorld si concluderà solamente nel momento in cui riceverai una separata email contenente le informazioni relative alla spedizione del prodotto e alla fattura

I prodotti verranno spediti a partire dal giorno 19 febbraio

Tutti i clienti che non riusciranno ad acquistare il prodotto Xbox Series X riceveranno una comunicazione specifica e, coloro che avranno già effettuato il pagamento, saranno regolarmente rimborsati con le stesse modalità utilizzate per il pagamento

Inoltre l'azienda specifica quanto segue: "in considerazione delle limitate disponibilità di prodotto e dell’ingente richiesta dello stesso a maggiore tutela del consumatore finale, MediaWorld limiterà la vendita dei prodotti a un massimo di due pezzi per cliente (da intendersi quale soggetto titolare dell’ordine di acquisto), eventuali ordini multipli di prodotti, a prescindere dalla loro quantità, verranno limitati ad un massimo di 2 pezzi."



Aggiornamento - Le console a disposizione sono terminate e attualmente non è più possibile procedere con l'acquisto di Xbox Series X dal sito di Mediaworld.