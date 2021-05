Xbox Series X torna in vendita su Microsoft Store dalle 19:00

Volete entrare nella next-gen di Microsoft ma non riuscite a trovare una Xbox Series X da nessuna parte? Tenetevi pronti, poiché sta per arrivare il vostro momento.

A partire dalle ore 19:00 di oggi 11 maggio la compagnia di Redmond metterà in vendita sul Microsoft Store un nuovo stock di Xbox Series X, la console di nuova generazione più potente della casa. Non conosciamo il numero delle unità che verranno messe a disposizione, pertanto se siete interessati vi consigliamo di monitorare questo indirizzo ed effettuare l'acquisto non appena la console risulterà nuovamente in vendita. Ricordiamo che Xbox Series X è proposta a 499,99 euro, un prezzo superiore ai 299,99 euro che caratterizzano Xbox Series S, punto d'ingresso low cost nella next-gen.

A proposito della Series Family, segnaliamo che Microsoft ha appena avviato il rollout dell'update di maggio per Xbox, che potenzia ulteriormente la funzionalità del Quick Resume, introduce il supporto al Passthrough Audio per le Media App, aggiunge un nuovo tema dinamico e molto altro.