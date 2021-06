Xbox Series X è tornata ed è in vendita ora da GameStopZing

Xbox Series X torna disponibile da GameStopZing, la console più potente della famiglia Xbox è in vendita ora sul sito di GSZ in versione Standard (499.98 euro) oppure in bundle in un pacchetto con giochi e accessori.

Sul sito di GameStopZing potete acquistare Xbox Series X e comporre il vostro bundle aggiungendo un gioco a scelta (tra Outriders, Crash Bandicoot 4 It's About Time, MotoGP 21 e Hitman 3) e un accessorio (a scelta tra abbonamento Xbox Game Pass Ultimate 3 Mesi o controller Power A) a 599.98 euro, promozione valida solamente online fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Una bella occasione per acquistare Xbox Series X in bundle con giochi, un controller o abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, che permette di accedere a un libreria di oltre 100 titoli, al catalogo EA Play e di giocare online con Xbox LIVE Gold incluso.

La promozione è valida solo fino ad esaurimento delle scorte disponibili ed esclusivamente sul sito di GameStopZing, se siete interessati affrettatevi prima che la console vada sold-out. GSZ ha in corso anche una serie di offerte e sconti su Xbox Series S, la piccolina di casa Microsoft viene proposta in bundle con accessori e Game Pass, inoltre acquistando un secondo controller insieme alla console il joypad sarà scontato del 20%.