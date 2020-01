Xbox Series X: trapelano due foto del prototipo della console Microsoft

Un utente del forum di NeoGAF conosciuto come CurryPanda ha pubblicato due foto che mostrano il presunto prototipo di Xbox Series X. Grazie a queste immagini possiamo approfondire alcuni aspetti legati alle finiture e alle porte presenti sul retro.

Il prototipo in questione sembra presentare il design definitivo di Xbox Series X o almeno riprende le linee mostrate da Phil Spencer durante lo scorso mese di dicembre. Più interessante la seconda foto che mostra la parte posteriore della console con una presa HDMI, due prese Ethernet, due porte USB (una è presente anche sulla parte frontale), porta ottica, ingresso per l'alimentazione e una porta non meglio identificata ma apparentemente di dimensioni piuttosto ampie.

Quest'ultima secondo alcuni utenti di NeoGAF potrebbe essere utilizzata per l'inserimento dei dischi SSD mentre per altri si tratta di una porta che verrà eliminata dalla console finale. Da notare anche la porta evidenziata dalla lettera "K" per l'aggiunta del lucchetto Kensington, sistema molto usato sui laptop ma che difficilmente troverà spazio nel design definitivo.

Non è chiaro se il prototipo in questione sia attuale oppure se sia già stato dismesso a favore di un modello più recente, l'autore infatti non fornisce alcun periodo temporale di riferimento per quanto riguarda le foto. Pochi dubbi invece riguardo l'autenticità, Thurrott conferma la veridicità delle foto leakate, le quali mostrano effettivamente un prototipo reale di Xbox Series X.