Xbox Series X si trasforma in un emoji: gli hashtag Twitter in attesa del lancio

Con ormai meno di quattro settimane a separarci dal debutto ufficiale di Xbox Series X sul mercato videoludico, Twitter accoglie una simpatica iniziativa a tema.

Per aiutare a scandire il conto alla rovescia per la prossima generazione di console Microsoft, il social network ora ospita un emoji dedicata all'hardware verdecrociato. Raffigurante una Xbox Series X avvolta da un cerchio verde brillante, quest'ultima può essere attivata utilizzando molteplici hashtag. Tra quelli condivisi dal team Xbox, figurano i seguenti:

#XboxSeriesX

#PowerYourDreams

#Xbox

#SeriesX

#PYD

#JumpIn

Immancabile ovviamente "Power Your Dreams", slogan ufficiale che sta accompagnando ormai da tempo la campagna promozionale allestita da Microsoft in vista del debutto. Un'iniziativa sicuramente simpatica, per consentire alla community videoludica di arricchire anche visivamente i cinguettii di attesa della next gen. Di recente, iniziative simili erano state attivate anche in casa Sony, con emoji dedicate al DualSense di PlayStation 5 o al protagonista di Ghost of Tsushima.



Proseguono intanto a pieno ritmo i test della Redazione di Everyeye sulla next gen Microsoft. Di recente, abbiamo avuto modo di presentarvi DiRT 5 e Yakuza Like A Dragon su Xbox Series X, così da offrire maggiori dettagli sul concreto funzionamento della retrocompatibilità sulla nuova console. Per ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale dedicato agli aggiornamenti gratis su Xbox Series X.