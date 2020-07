Xbox Series X: è ufficiale, l'evento sui giochi nextgen arriva il 23 luglio!

Attraverso un breve ma eloquente messaggio condiviso sui social, la divisione Xbox di Microsoft ha finalmente annunciato la data e l'ora dell'attesissimo evento sui giochi Xbox Series X.

Come anticipato da diversi rumor e leak provenienti dalle fonti anonime più accreditate, l'Xbox Games Showcase sarà trasmesso nella seconda parte del mese e rientrerà in una serie di iniziative come quella del Demo Event di Xbox One legato al Summer Game Fest.

Lo show digitale di Microsoft dedicato ai videogiochi nextgen per Xbox Series X è previsto per le ore 18:00 italiane di giovedì 23 luglio. L'evento sarà trasmesso in diretta sul sito ufficiale Xbox.com, su YouTube e su Twitch ma non su Mixer vista la sua imminente chiusura e, conseguentemente, del reindirizzamento di tutte le app e i siti della piattaforma verso Facebook Gaming, pianificato per il 22 luglio.



Quali sorprese ci attendono durante l'Xbox Games Showcase? Stando alle ultime voci di corridoio rimbalzate in rete, lo show digitale farà da sfondo al reveal del GDR Obsidian e al gameplay di Everwild, oltre al quasi certo video di gioco di Halo Infinite (sarà presentato anche un altro titolo della serie?) e a tanti altri annunci. Non è ancora chiaro, infine, se ci sarà spazio anche per dei videogiochi di terze parti come avvenuto all'evento sui giochi PS5 dell'11 giugno scorso. E questo, senza citare le indiscrezioni sull'annuncio di Xbox Lockhart o Series S e, magari, la presentazione della data di lancio e del prezzo di Xbox Series X.



Ad ogni modo, come potete facilmente immaginare la nostra redazione seguirà in diretta l'evento con un'ampia copertura mediatica sia su queste pagine che sull'immancabile piattaforma del canale Twitch di Everyeye. Appuntamento al prossimo 23 luglio, quindi, per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Redmond.