Xbox Series X è ufficialmente pronta per il lancio: sarà silenziosa, promette Phil Spencer

La presenza di Phil Spencer a uno show dedicato ad Animal Crossing si è inaspettatamente rivelata un'occasione per discutere di alcuni aspetti del lancio di Xbox Series X.

Nello specifico, il responsabile della divisione gaming Microsoft ha confermato che l'hardware next gen è ufficialmente pronto per il Day One, con tanto di confezionamento definitivo, che ha potuto testare durante l'ultimo weekend: "L'ho portata a casa e l'ho aperta. Voglio avere la medesima esperienza che le persone avranno a casa propria. Ho messo le batterie nel controller, ogni cosa è stata esattamente come per qualcuno che la comprerà in un negozio". Una condizione che non sorprende eccessivamente dopo la conferma che Xbox Series X arriverà a novembre.

Spencer ha poi speso qualche parola per discutere della fase di progettazione che ha preceduto la presentazione della console. Tra gli obiettivi essenziali che ne hanno influenzato il design Spencer ha citato la volontà di creare un hardware silenzioso, partendo da quanto già fatto con Xbox One X. "Quando ho messo Xbox Series X al posto della mia Xbox One X, - racconta il dirigente verdecrociato - non c'era più rumore di quanto ho visto con One X, ma c'era molta più potenza. Letteralmente, la colleghi, la posizioni e ottieni un upgrade davvero molto grande. Tutti i miei giochi ci girano e a livello sonoro si comporta proprio come la mia Xbox One X, con parecchia potenza in più".