Xbox Series X: l'unboxing della console in una serie di foto, cosa c'è dentro?

Il leaker Idle Sloth ha pubblicato una serie di foto per documentare l'unboxing di Xbox Series X dopo che nei giorni scorsi è trapelato un video unboxing della console Microsoft, rimosso rapidamente da YouTube e dai social.

Non ci sono in realtà particolari novità rispetto a quanto visto nel video in questione, le foto si concentrano sulla confezione e sull'interno della stessa dove trovano spazio la console, un cavo HDMI, cavo di alimentazione, controller con batterie stilo e manuale d'uso e garanzia. Xbox Series X è pronta per essere distribuita, le foto dei magazzini pieni di console imballate e pronte per la spedizione hanno fatto rapidamente il giro del mondo facendo sognare milioni di persone in attesa di mettere le mani sulla nuova console Microsoft.

Nell'attesa vi rimandiamo alla nostra prova di Xbox Series X e ai nostri test sul calore generato, sui consumi della nuova Xbox e sulla rumorosità di Xbox Series X. Vi ricordiamo che la console sarà disponibile dal 10 novembre in Europa al prezzo di 499 euro, lo stesso giorno Xbox Series S raggiungerà gli scaffali dei negozi al prezzo di 299 euro. La lineup di lancio Xbox Series X include giochi come Yakuza Like A Dragon, DiRT 5, Watch Dogs Legion, Gears Tactics, Devil May Cry V Special Edition, Assassin's Creed Valhalla e giochi Xbox One ottimizzati tra cui Gears 5, Grounded, e Borderlands 3.