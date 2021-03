Xbox One e Series X|S: ora lo Store mostra chiaramente le lingue supportate dai giochi

Microsoft continua a lavorare al perfezionamento dell'esperienza utente sulle sue console. Dopo aver lanciato un nuovo firmware per Xbox One e Series X|S e il browser Edge Chromium nel segmento Alpha degli Insider, la casa di Redmond ha presentato un nuovo aggiornamento per lo store.

Dopo qualche settimana di testing nel programma Insider, Microsoft ha dato il via al rollout di una nuova funzionalità del Microsoft Store su Xbox One e Xbox Series X|S, grazie alla quale i giocatori potranno consultare velocemente e in maniera chiara le lingue supportate dai giochi presenti nel negozio. Come potete vedere in calce a questa notizia, una nuova tabella mostra gli idiomi previsti per l'interfaccia, i testi e il doppiaggio. Per rendere la consultazione ancora più agevole, in cima alla lista viene sempre mostrata la lingua di default del sistema. La funzionalità è stata introdotta anche nell'applicazione di Xbox Game Pass.

Microsoft afferma di aver già aggiunto i tag a centinaia di giochi, e che si impegnerà nei prossimi giorni per coprire anche il resto del catalogo dello store. Ha inoltre promesso che entro la fine dell'anno arriveranno nuovi accorgimenti all'interfaccia dello store che renderanno più semplice la scoperta dei giochi più adatti ai gusti dei giocatori