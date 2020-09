Xbox Series X: 'velocità e prestazioni senza pari' nel video d'apertura dei preordini

Con l'apertura dei preordini di Xbox Series X e S, il motore della macchina promozionale di Microsoft sale di giri con un nuovo spot che, pur senza citare apertamente PS5, sembra punzecchiare la console nextgen di Sony.

Nel breve filmato "Power Your Preorder" confezionato dal marketing della casa di Redmond viene citato l'ormai conosciuto slogan che presenta Xbox Series X come la "piattaforma più potente del mondo". A questo, però, gli viene affiancato anche un secondo messaggio che descrive la sorella maggiore della nuova famiglia di console Xbox come un sistema in grado di fornire "velocità e prestazioni senza pari".

Oltre al raffronto (seppure indiretto) con la concorrenza di Sony sulla potenza di elaborazione di PS5 rispetto a Xbox Series X, nella strategia di marketing dell'azienda statunitense entra perciò anche il confronto sulle prestazioni e sulla velocità. In questi lunghi mesi d'attesa per l'arrivo della nextgen, i progettisti e i dirigenti della divisione PlayStation hanno incentrato la propria comunicazione proprio sull'SSD iperveloce di PS5 e, di conseguenza, sulle prestazioni garantite in termini squisitamente ludici.

Ad ogni modo, i due attori dell'industria videoludica stanno affrontando non pochi problemi nel gestire in maniera efficiente la fase dei preordini delle rispettive piattaforme nextgen, come testimoniato dalla carenza di scorte di Xbox Series X ed S registrata in tutto il mondo e le scuse di Sony per il caos dei preordini di PS5.