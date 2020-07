Xbox Series X: la Velocity Architecture rivoluzionerà i giochi nextgen, secondo Microsoft

Nel presentare i benefici della Xbox Velocity Architecture, il progettista di Xbox Series X, Jason Ronald, ha affermato che la nuova tecnologia sviluppata da Microsoft rappresenterà una vera e propria rivoluzione che aprire delle inedite prospettive di evoluzione per i videogiochi nextgen.

A conclusione del suo approfondimento sulle pagine del sito Xbox.com, Ronald ha voluto riassumere tutte le funzionalità e le innovazioni offerte dalla Velocity Architecture di Xbox Series X per spiegare "cosa significa tutto questo per te come giocatore? Poichè gli sviluppatori più creativi del settore e le società di middelware stanno già iniziando a esplorare queste nuove funzionalità, ci aspettiamo una significativa innovazione che si protrarrà per tutta la successiva generazione. Questo perchè la nuova architettura adottata sarà rivoluzionaria e aprirà degli scenari completamente nuovi che non potevano essere concepiti prima nei giochi".

Sempre a detta di Ronald, "l'Xbox Velocity Architecture offre un nuovo livello di prestazioni e capacità ben superiori alle specifiche grezze dell'hardware. Questa architettura ripensa sostanzialmente il modo in cui uno sviluppatore può trarre vantaggio dall'hardware fornito da Xbox Series X, aprendo la strada a nuove tecniche di rendering, all'eliminazione virtuale dei tempi di caricamento, a mondi più ampi e dinamici e a nuove forme ludiche da offrire all'utente per consentirgli di esplorare i giochi".

Nel maggio di quest'anno, lo stesso progettista Jason Ronald riferì inoltre che l'Xbox Velocity Architecture potenzierà i giochi retrocompatibili su Xbox Series X.