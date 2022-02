Xbox Series X in vendita domani in Italia: link e orario per le scorte su Microsoft Store

La crisi dei semiconduttori ha messo duramente in crisi la catena produttiva videoludica negli ultimi due anni, con gli hardware di nuova generazione interessati da continue carenze di scorte.

Con Xbox Series X difficile da trovare a prezzo di listino sin dal primo giorno di commercializzazione, Microsoft ha continuato a distribuire la console a ondate in tutto il mondo. E presto anche in Italia sarà possibile cercare di aggiudicarsi l'hardware. L'appuntamento, come già promesso dal colosso di Redmond a inizio febbraio, è fissato per la giornata di domani, martedì 15 febbraio 2022. A partire dalle ore 18:00 del fuso orario nostrano, gli appassionati potranno trovare Xbox Series X disponibile sul portale ufficiale del Microsoft Store.



Per comodità, vi riportiamo di seguito il link alla pagina dedicata:

Il prezzo proposto dal negozio digitale verdecrociato sarà ovviamente quello ufficiale, con Xbox Series X in vendita a. Purtroppo Microsoft non ha offerto dettagli in merito all'entità delle scorte di hardware che saranno disponibili nel corso della giornata di domani. Vista, consigliamo dunque ai giocatori interessati di farsi trovare pronti e operativi allo scoccare delle ore 18:00. È infatti molto probabile che le nuove scorte di Xbox Series X terminino nel giro di pochi minuti.