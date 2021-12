Xbox Series X in vendita ora da Mediaworld, nuovo drop a sorpresa!

A sorpresa, Mediaworld ha annunciato un nuovo drop di Xbox Series X, la console sembra essere disponibile per l'acquisto sul sito games.mediaworld.it con spedizione prevista a partire dal 27 dicembre 2021.

Nel momento in cui scriviamo il sito di Mediaworld non presenta code di alcun tipo e aprendo la pagina ci si imbatte in un messaggio che recita "oggi in vendita Microsoft Xbox Series X - 988 unità disponibili per oggi. Spedizione prevista dal 27 dicembre."

Una comunicazione che arriva totalmente a sorpresa e senza alcun preavviso, non è chiaro però se l'indicazione si riferisca alla giornata del 14 dicembre o se si tratti di un banner promozionale comparso in anticipo in vista di un futuro drop magari previsto per metà settimana.



Fateci sapere qui sotto nei commenti se avete provato ad acquistare una Xbox Series X da Mediaworld il 14 dicembre ottenendo esito positivo, si tratta certamente di una buona occasione per acquistare la console Microsoft prima di Natale, questo potrebbe essere uno degli ultimi drop dell'anno, considerando la scarsità di scorte disponibili nuovi rifornimenti potrebbero arrivare solamente all'inizio del 2022, ma si tratta solamente di ipotesi e speculazioni e non è escluso che ulteriori drop possano avvenire nei prossimi giorni durante le festività di fine anno.