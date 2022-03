Xbox Series X è in vendita ora da Mediaworld solo online

Xbox Series X è disponibile per l'acquisto da Mediaworld con spedizione prevista a partire dal 17 marzo, una bella occasione per acquistare la console Next-Gen di Microsoft e riceverla in tempi relativamente brevi, con una attesa limitata a pochi giorni.

Mediaworld sottolinea che "in considerazione delle limitate disponibilità di prodotto e dell’ingente richiesta dello stesso a maggiore tutela del Consumatore finale, MediaWorld limiterà la vendita dei prodotti a un massimo di 1 pezzo per Cliente (da intendersi quale soggetto titolare dell’ordine di acquisto); eventuali ordini multipli di prodotti, a prescindere dalla loro quantità, verranno limitati ad un massimo di 1 pezzo. La spedizione è prevista dal 17/03/2022."

Potete comprare Xbox Series X sul sito di Mediaworld a 499.99 euro tenendo presente che "l'assegnazione dei prodotti avverrà seguendo l’ordine di arrivo delle proposte d’acquisto e fino ad esaurimento delle scorte. Tutti i Clienti che non riusciranno ad acquistare il prodotto Xbox Series X riceveranno una comunicazione specifica e, coloro che avranno già effettuato il pagamento, saranno regolarmente rimborsati con le stesse modalità utilizzate per il pagamento."

Nel momento in cui scriviamo Xbox Series X è disponibile per l'acquisto ma come detto le scorte sono limitatissime, se siete interessati vi consigliamo quindi di affrettarvi prima del sold-out che potrebbe arrivare nel giro di pochi minuti.