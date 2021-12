Xbox Series X in vendita oggi su Microsoft Store in Italia, ecco l'orario!

Dopo il restock di questa mattina targato GameStop, oggi pomeriggio Xbox Series X tornerà in vendita in Italia anche su Microsoft Store, il canale ufficiale della casa di Redmond per l'acquisto dei prodotti Windows, Surface e Xbox.

Potete acquistare Xbox Series X su Microsoft Store tra le 17:00 e le 19:00 di oggi martedì 21 dicembre, la console sarà disponibile fino ad esaurimento scorte e come spesso accade queste ultime sembrano destinate a registrare il sold-out nel giro di pochissimi minuti.

Il nostro consiglio è quello di farvi trovare pronti alle 17:00, le scorte dureranno poco e in fase di acquisto bisogna essere super veloci per riuscire a completare la procedura nel minor tempo possibile. Il nuovo stock di Xbox Series X darà modo ad alcuni fortunati giocatori di mettere le mani sulla nuova console in tempo per le festività.

Su Microsoft Store trovate in vendita anche la piccola Xbox Series S, il pacchetto standard con console e controller wireless bianco (Robot White) costa 259 euro mentre il bundle Xbox Series S con contenuti digitali per Fortnite e Rocket League ha un prezzo di 269 euro. Anche il Controller Wireless Elite Series 2 è scontato a 159 euro invece di 179 euro, sicuramente una ottima idea regalo per Natale.