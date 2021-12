Xbox Series X in vendita oggi, nuove scorte disponibili dalle 19:00

Microsoft ha annunciato un restock di Xbox Series X in programma per la giornata di oggi: a partire dalle 19:00 la console sarà in vendita su Microsoft Store, giusto in tempo per i regali di Natale.

Il testo della newsletter non lascia spazio a dubbi: "Solo su Microsoft Store: disponibile Xbox Series X a partire da stasera dalle ore 19:00. Affrettati, solo pochi pezzi disponibili."

Tenete d'occhio dunque la pagina Xbox Series X su Microsoft Store, il restock è previsto per le 19:00 e viene specificato come le scorte siano limitate, dunque non tardate se volete assicurarvi una console. Il negozio online di Microsoft propone una vetrina natalizia con Xbox Series S in offerta e controller wireless per Xbox a partire da 59.99 euro, con possibilità di personalizzazione grazie al servizio Xbox Design Lab (i costi sono variabili in base alla personalizzazione scelta).

Una bella occasione per acquistare Xbox Series X prima di Natale, al momento non sappiamo se siano previsti altri drop su Microsoft Store o presso altri rivenditori ma in ogni caso se siete interessati collegatevi alle 19:00 o pochi minuti prima e affrettatevi prima che la console vada sold-out. Non sono previsti bundle o confezioni speciali, solamente la console in versione standard tornerà disponibile stasera.