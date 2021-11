Xbox Series X in vendita sul sito di TIM? La console è disponibile per l'acquisto

Per quanto possa sembrare strano, nel momento in cui scriviamo Xbox Series X è disponibile sul sito ecommerce di TIM, il celebre gestore di telefonia e servizi web ha infatti una vetrina dedicata anche ai prodotti di elettronica tra cui le console per videogiochi.

Potete comprare Xbox Series X sul sito di TIM a 499.99 euro, ovvero il normale prezzo di listino al pubblico. Tutti i prodotti acquistati sul sito godono di due anni di garanzia e la spedizione è gratis, tra i metodi di pagamento accettati troviamo le principali carte di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners), contrassegno, PayPal, addebito su credito residuo, TIMPersonal e rateizzazione senza interessi su bolletta TIM della linea di casa.

L'acquisto può essere portato a termine anche se non siete clienti TIM e le FAQ parlano di un tempo di attesa pari a 3/8 giorni per la spedizione e la consegna. Chi scrive non ha mai fatto acquisti sul sito di TIM e non può confermare l'esattezza di queste informazioni, se avete esperienze e testimonianze in merito fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.

Sicuramente è una buona occasione per acquistare Xbox Series X, la disponibilità è sempre molto limitata ed i restock sono poco frequenti ormai da molti mesi.