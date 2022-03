Xbox Series X in vendita a sorpresa su Amazon Italia il 16 marzo

A sorpresa nel momento in cui scriviamo, Xbox Series X è in vendita su Amazon.it con disponibilità immediata e consegna prevista tra il 17 e il 19 marzo, con possibilità di pagare a rate.

Xbox Series X è in vendita su Amazon.it al prezzo di listino (499.99 euro), il colosso dell'eCommerce non propone bundle di nessun tipo ma è possibile aggiungere al proprio ordine altri prodotti e acquistare la console insieme a controller, cuffie wireless Xbox e abbonamenti Xbox Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate, componendo così il proprio pacchetto con tutto quello che serve per giocare.

Non sappiamo quante scorte siano ancora disponibili, Xbox Series X risulta ora in vendita e può essere acquistata senza problemi ma il sold-out potrebbe essere immediato, come accaduto anche con altri restock recenti. Questa è una buona occasione per acquistare la console Microsoft di nuova generazione, nel momento in cui scriviamo Xbox Series X è in vendita anche da Mediaworld con spedizione prevista per il 17 marzo, avete quindi due possibilità per provare ad acquistare Series X.



Con il nuovo lockdown imposto a Shenzhen per limitare i contagi da Coronavirus, la produzione potrebbe rallentare ulteriormente e nuove scorte potrebbero essere distribuite in quantità ancora più ridotte rispetto al passato, in attesa che la situazione torni alla normalità.