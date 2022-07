Xbox Series X|S: le vendite in Giappone hanno già raddoppiato quelle di Xbox One

A marzo abbiamo avuto la conferma che Xbox Series X|S aveva già superato le vendite dell'intero ciclo vitale di Xbox One sul mercato Giapponese. Il gap fra le due console Microsoft sembra destinato ad ampliarsi in maniera esponenziale dal momento che l'ammiraglia del colosso di Redmond ha ad oggi persino raddoppiato le vendite di One.

I dati pubblicati da Famitsu indicano che, al 3 luglio, Xbox Series X e Series S hanno venduto circa 260.504 unità, ed hanno più che raddoppiato Xbox One, ferma a circa 114.831 unità nel corso della suo ciclo vitale. Tuttavia, Xbox Series ha ancora molta strada da fare prima di battere i record targati Xbox in Giappone: la console più venduta di Microsoft nella regione asiatica rimane Xbox 360 con 1.6 milioni di unità vendute nel corso della sua esistenza sul mercato.

Xbox Series X e S hanno goduto di un momentum delle vendite particolarmente positivo in Giappone nell'ultimo mese, con le console next-gen Microsoft che hanno persino superato PlayStation 5 in due settimane separate. Sebbene si tratti di un dato degno di nota, si tratta di un sorpasso probabilmente dettato dai problemi di scorte di cui PS5 continua a soffrire in modo severo nel Paese del Sol Levante: la console Sony, di fatto, ha venduto 1.727.545 unità in Giappone, di gran lunga superiori a quelle della console Microsoft. Entrambe le piattaforme impallidiscono al cospetto di Nintendo Switch, che ha venduto oltre 25 milioni di unità dal suo lancio nel 2017 e continua a confermarsi settimanalmente la piattaforma più venduta in Giappone.

Guidata dalla leadership di Phil Spencer, Microsoft è riuscita negli ultimi anni a riavvicinarsi all'utenza e agli editori giapponesi, come dimostrano anche il recente approdo della serie di Persona su Xbox e i vociferati arrivi delle serie JRPG di YS e Disgaea.