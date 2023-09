Xbox Series X: le vendite schizzano a + 1.000% su Amazon USA, merito di Starfield?

Le vendite di Xbox Series X sono aumentate di oltre il 1.000% su Amazon USA (1.056% per la precisione), il motivo più ovvio (ma chiaramente è solo una sensazione) è da ricercarsi nell'uscita di Starfield, il nuovo gioco targato Bethesda.

Starfield, lo ricordiamo, è esclusiva console Xbox Series X/S (no, non esiste Starfield per PlayStation 5) e a ridosso del lancio previsto per il 6 settembre (con accesso anticipato dal primo settembre per chi ha comprato la Premium Edition) evidentemente un buon numero di giocatori si è messo alla ricerca di una console su Amazon.

Chiaramente, potrebbe non essere questo il motivo principale dell'aumento delle vendite su Amazon USA ma è facile pensare che il gioco Bethesda abbia aiutato a raggiungere parte di questo risultato. Le vendite della settimana precedente non sono note e dunque banalmente l'aumento potrebbe dipendere anche solo dall'arrivo di nuove scorte rispetto a sette giorni prima.

Al lancio in accesso anticipato, oltre 230.000 giocatori hanno giocato a Starfield su Steam, numeri che testimoniano un buon interesse per il nuovo gioco degli autori di Fallout e The Elder Scrolls. Starfield è anche su Xbox Game Pass, presto scoprire se l'arrivo del gioco ha permesso a Microsoft di guadagnare nuovi abbonati sulla piattaforma.